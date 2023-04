F1: Carlos Sainz irritado com “rumores inventados” sobre Audi | AutoSport

A Audi prepara a unidade motriz que vai ser montada a partir da temporada de 2026 da Fórmula 1 nos monolugares construídos pela Sauber. Os germânicos não fazem só avanços técnicos, também já entraram no capital da Sauber, um primeiro passo naquilo que será a compra da maioria das ações da estrutura suíça. Andreas Seidl lidera a Sauber e parece ser um nome apontado pela Audi para a sua aventura na Fórmula 1, mas pouco se sabe dos nomes dos pilotos que estarão ao volante dos carros da equipa em 2026. No entanto, no passado fim de semana o experiente jornalista suíço Roger Benoit dava conta no Blick que os rumores em Espanha davam conta do interesse da Audi em Carlos Sainz para pilotar um dos seus carros, sendo um dos nomes no topo da lista de Seidl.

Aproveitando um evento público de um dos seus patrocinadores, Carlos Sainz negou os rumores, afirmando que a sua “intenção é ficar na Ferrari durante muitos anos. Nem sequer compreendo como falam do que pode acontecer em 2026 quando ainda não tenho um contrato para 2025. Irrita-me que surjam rumores inventados e não corroborados como este”.

Alguns responsáveis da Audi tem vindo a dizer que gostariam de contar com um piloto alemão no alinhamento para 2026, mas é tal cenário é complicado porque os pilotos daquela nacionalidade não abundam e Mick Schumacher é homem melhor colocado para essa posição, apesar de não ter lugar na grelha esta temporada. Em entrevista ao Der Spiegel em março, o CEO da Audi Markus Duesmann confirmou que ainda não foram iniciadas discussões com Schumacher.