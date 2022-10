F1: Carlos Sainz insurge-se face às críticas: “a meio da época melhorei muito” | AutoSport

Não é novidade para ninguém que Carlos Sainz teve mais dificuldades em ligar-se ao F1-75 do que o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, mas conseguiu equiparar-se ao monegasco, sendo verdade que desde o GP de Espanha até agora fez mais um ponto que Leclerc. Nesse contexto, diz ter ficado chocado com o facto de muitos adeptos da Ferrari ‘exigirem’ nas redes sociais que fosse relegado para o estatuto de segundo piloto: “posso compreender que após as primeiras corridas, o Charles estava claramente um passo à minha frente tanto na qualificação como em corrida, mas a meio da época melhorei muito, comecei a entrar mais nas lutas e foi frustrante ver que algumas pessoas não me queriam a desafiar o Charles. Foi frustrante, especialmente por parte da imprensa”, disse Sainz, que assegura que a Ferrari sempre quis ter dois pilotos fortes nos carros: “é um dos nossos pontos fortes, mas é evidente que havia pessoas que seguiam a Ferrari que não queriam que houvesse dois pilotos a lutar na frente. Talvez essa seja uma questão para outros porque estou convencido de que o melhor para a equipa é ter dois bons pilotos”.