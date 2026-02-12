F1: Carlos Sainz impressionado com a Red Bull
Se no teste de Barcelona vimos a Mercedes a ganhar completo destaque pela fiabilidade e pelo ritmo interessante, no primeiro dia de testes no Bahrein, a história parece ser outra e a Red Bull está a dar que falar.
Carlos Sainz manifestou preocupação com o desempenho demonstrado pela Red Bull, admitindo que a equipa de Milton Keynes poderá ter ganho vantagem inicial na nova era regulamentar. Ao analisar os dados próprios e os registos GPS da concorrência, o espanhol destacou o impacto da nova unidade motriz desenvolvida pela Red Bull em parceria com a Ford. Sainz elogiou não apenas a performance em reta, mas também a fiabilidade demonstrada logo no primeiro dia.
Segundo o piloto, a chave das novas regras estará na integração entre gestão de energia elétrica e comportamento do chassis, evitando compromissos excessivos impostos ao condutor. Na sua leitura, a Red Bull parece já ter conseguido conjugar esses dois elementos de forma eficaz, permitindo explorar desempenho sem penalizar a condução.
Sainz reconheceu ainda que, no seu caso, a janela ideal de funcionamento do conjunto ainda não foi plenamente atingida, sublinhando que o desenvolvimento inicial tende a apresentar soluções menos harmonizadas — algo que, acredita, será decisivo nos próximos anos.
Carlos Sainz afirmou aos jornalistas no Bahrein:
“Ainda é extremamente cedo, mas se tivesse de julgar pelos dados de GPS de ontem, neste momento é verdade que o que quer que a Red Bull Ford Powertrains estivesse a fazer era um passo claro à frente de todos os outros — não apenas um pequeno passo, mas um passo claro — e foi impressionante. Se conseguirem chegar à primeira corrida com um conjunto de regulamentos completamente novo, um motor completamente novo, novas pessoas, e apresentarem-se como o motor mais rápido e mais fiável, teremos de tirar o chapéu.”
