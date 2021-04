F1, Carlos Sainz: “Há um grande passo em relação ao ano passado”

Apesar de ser ainda muito cedo para começar a tirar conclusões, que podem mudar nas próximas corridas tendo em conta do tipo de pistas, a verdade é que ao que tudo indica, a Ferrari está este ano em condições bem diferentes das que terminou o ano passado, e deu boas indicações que pode estar na luta com a McLaren nesta fase inicial.

Parece ter ficado claro que a Ferrari reduziu a diferença para os líderes do meio do pelotão do ano passado, a McLaren e não há melhor do que Carlos Sainz, que trocou a equipa britânica pela Scuderia durante o inverno, para o atestar.

O espanhol marcou pontos na sua estreia na Ferrari no Grande Prémio do Bahrein e o novo recruta da Scuderia explicou como viu a diferença entre a Ferrari e os seus ex-empregadores, McLaren – que terminou em terceiro no campeonato dos construtores na época passada: “É encorajador, porque no ano passado lembro-me que com aquele carro [o McLaren] passei Charles [Leclerc] com bastante facilidade, por isso lembro-me como era grande a diferença entre a McLaren e a Ferrari e como estava perto de ultrapassar [Daniel] Ricciardo no final. Penso que tive um ritmo muito melhor do que o do Daniel na fase final da corrida; estávamos a recuperar mais de meio segundo por volta, portanto há sinais positivos”, disse Sainz que terminou apenas 0,096s de Daniel Ricciardo embora o australiano tenha tido alguma dificuldades com pequenos danos no chão resultantes da colisão na volta 4 com Pierre Gasly: “Há um grande passo em relação ao ano passado e agora é uma questão de continuar a refinar os detalhes, continuar a trabalhar arduamente em Maranello e continuar a melhorar. Demos um passo muito bom e agora queremos dar os próximos passos, mas como Mattia [Binotto] disse, este ano vai estar mais concentrado no próximo ano. Mas estou encorajado. Sinceramente, estou feliz com o que vi nesta corrida, estou feliz com o meu sentimento com o carro”.