F1, Carlos Sainz: Há alguns sinais encorajadores”

Carlos Sainz, novo recruta da Ferrari revelou que os dados sobre o carro novo são ‘encorajadores’. Depois do dececionante sexto lugar em que a Ferrari terminou em 2020, no campeonato de construtores, não conseguindo registar uma única vitória, e terminando o ano com apenas três pódios. Os regulamentos mantiveram-se em boa parte estáveis, ainda que existam sensíveis mudanças na área do piso do monolugar, bem como na frente, pelo que há que esperar pela resposta à questão: consegue a Ferrari fazer este ano muito melhor? “Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que ninguém pode responder neste momento”, começou por dizer Sainz, relativamente às hipóteses da sua nova equipa em 2021: “Só saberemos mais quando formos ao Bahrein, não aos testes do Bahrein, mas sim à corrida do Bahrein”.

Nos testes atuais, especialmente com a quantidade de cargas de combustível que se pode colocar e modos de motor, será muito difícil tirar qualquer tipo de conclusão. Obviamente, tenho acompanhado de muito perto o progresso da equipa nos últimos meses e tenho tentado dar o meu apoio e ajuda.

Há alguns sinais encorajadores e dados encorajadores, mas, ao mesmo tempo, não sabemos o que os outros estão a fazer. É a mesma dúvida todos os invernos, saber onde estão os outros. Podemos estar a progredir fortemente, mas nunca sabemos se os outros estão a progredir mais ou menos. Mas estou confiante.

Seja como for, temos de ser pacientes, ver como corre. O meu trabalho principal este inverno não tem sido tão concentrado só no desenvolvimento mas também em tentar adaptar-me à equipa, conhecer todas as pessoas, e preparar-me para a corrida e para os testes, o que também é uma tarefa bastante difícil.

Este é um momento importante em que estamos a tentar recuperar juntos e trazer a Ferrari de volta ao topo, pelo que requer muito espírito de equipa. Assim que os resultados começarem a aparecer, vai haver um grande impulso gerado dentro da equipa, e vamos todos sentir-nos ainda mais entusiasmados com o futuro”, disse Sainz. O novo monolugar, o SF21 da Ferrari vai ser revelado na quarta-feira, 10 de março, com os testes de pré-época a começarem dois dias mais tarde. Grande parte da caravana da F1 permanecerá no Bahrein, uma vez que a temporada começa no mesmo local, a 28 de março.