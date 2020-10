F1, Carlos Sainz: “Gostaria de competir contra 19 carros iguais…”

O piloto da McLaren, Carlos Sainz, acha que seria interessante ver todos os 20 pilotos da grelha da Fórmula 1 a correrem com as mesmas máquinas.

Ao autosport.com, Sainz afirmou: “Gostava de competir contra os outros 19 pilotos nas mesmas condições, num Fórmula 1. Acho que seria o teste mais justo, para ver quem é o mais rápido, ver quem se consegue habituar mais rapidamente às condições. Mas, sei que isso é impossível”.

Na mesma onda de máquinas iguais, Sebastian Vettel recuou nos tempos e deu a ideia de uma corrida de turismo entre todos. Ao autosport.com, Vettel afirmou que “seria divertido se tivéssemos uma oportunidade de fazer uma corrida de carros de turismo, onde pudéssemos correr uns contra os outros”.

“Antigamente havia muitas mudanças de pilotos em termos de pilotar Fórmula 1, Fórmula 2 ou outras coisas. Agora o nível é muito mais alto e temos de concentrar apenas numa coisa. Mas, penso que seria divertido fazer corridas com outros carros e categorias”, finalizou Vettel.

De recordar que em 1984, no Nürburgring, organizou-se uma corrida com Mercedes 190E e vários campeões. Corrida esse que foi ganha na altura pelo campeão da Fórmula 3 britânica, Ayrton Senna. No próximo fim de semana a Fórmula 1 corre no mesmo circuito para o Grande Prémio de Eifel.