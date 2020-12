F1, Carlos Sainz: “George Russell mostrou o que está mal”

Carlos Sainz afirmou que a prestação de George Russell mostrou de forma clara o que está mal na F1.

Para o piloto espanhol, as diferenças de performance entre os carros é demasiado grande e isso não permite que pilotos com capacidade para tal, possam lutar por vitórias e títulos:

“É uma pena que um piloto que luta pelo 15º todos os fins-de-semana, de repente, quando o colocam num carro vencedor, esteja a 20 milésimos da pole. Para mim, isto demonstra o que falta à F1, e teríamos um espetáculo muito melhor se pudéssemos nivelar um pouco mais as performances e permitir que o piloto faça mais a diferença. Neste momento, quando se está um segundo fora do ritmo ou dois segundos fora do ritmo, não se pode realmente ver os dois últimos décimos de um piloto que faz a diferença”.