F1, Carlos Sainz: fim de semana promissor termina em frustração e penalização
O Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, prometia ser um ponto de viragem para Carlos Sainz, mas acabou por se transformar num desfecho amargo. O piloto espanhol, conhecido pela sua habitual serenidade, manifestou um profundo desagrado com a decisão dos comissários de lhe aplicar uma penalização de 10 segundos por uma colisão com Liam Lawson.
O fim de semana tinha começado de forma auspiciosa para Sainz, que superou o seu colega de equipa Alexander Albon na qualificação, garantindo o nono lugar na grelha de partida. Esta foi a sua primeira presença na Q3 desde Imola, em maio, um sinal de que o ritmo estava a regressar. Bem posicionado para lutar pelo quinto lugar, a corrida de Sainz sofreu um revés dramático.
No recomeço da prova sob Safety Car, Sainz tentou uma ultrapassagem pelo exterior a Liam Lawson. A manobra resultou numa colisão, que danificou a asa dianteira do monolugar de Sainz e provocou um furo num pneu. No regresso lento às boxes para substituir os componentes danificados, o piloto da Williams caiu para o final do pelotão, ficando irremediavelmente fora da luta pelos pontos.
A frustração de Sainz intensificou-se com a notificação da penalização de 10 segundos pelo incidente. Este resultado prolonga para cinco o seu ciclo sem pontos em Grandes Prémios, embora tenha conseguido um sólido sexto lugar no Sprint belga durante este período.
Carlos Sainz não escondeu o seu desapontamento: “É difícil regressar da pausa de verão para outra corrida assim. Estive em boa forma durante todo o fim de semana, por isso estar envolvido num incidente que, em última análise, arruinou a minha corrida e custou pontos à equipa é incrivelmente frustrante. Estava pelo exterior a tentar tirar o Liam da linha para as próximas curvas, mas havia muito espaço e não fiz nada de estranho.” O piloto espanhol foi ainda mais incisivo sobre a sanção: “A penalização, no meu entender, é inexplicável. Vamos rever a situação com os comissários para compreender como esta decisão foi alcançada. Monza está à porta, por isso vamos reagrupar, manter o foco e continuar a lutar.”
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
