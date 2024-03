F1: Carlos Sainz (Ferrari): sonho de ser campeão do mundo guia escolha do futuro | AutoSport

O que penas desta época, a mais longa de sempre na Fórmula 1, a tua última com a Ferrari. Quais são as tuas motivações para este fim de semana?

“Estamos aqui na primeira corrida, preparando-nos. Parece que a última corrida em Abu Dhabi foi ontem, os invernos estão cada vez mais curtos, os testes cada vez mais curtos e agora estamos quase sempre a correr, não é? Sinto que, sim, não perdemos o ritmo. Fizemos um bom primeiro teste. Por bom teste, quero dizer que compreendemos bem o carro e conseguimos fazer todos os testes que queríamos fazer. E agora, sim, sentimo-nos prontos e preparados para a primeira corrida”.

Como é que encaras esta época sabendo que é a sua última na Ferrari e tens um plano para os próximos anos? Sabes para onde vais?

“Ainda não, não. Não sei para onde vou e não sei qual será a minha melhor opção. O que sei é que vou obviamente maximizar o meu último ano na Ferrari. Quero realmente ter um bom último ano nesta equipa incrível e dar o meu melhor para todos em Maranello. Mas em relação ao meu futuro, eu disse que a situação mudou bastante durante o inverno. Agora vou precisar de ter tempo para decidir para onde vou.

Obviamente, vamos falar com todas as opções disponíveis sobre qual é o melhor projeto a médio e longo prazo para mim e para a minha carreira e o melhor projeto que me dá a possibilidade de ser campeão do mundo e, no final, esse é o meu sonho e o que quero fazer o mais rapidamente possível.”

Quais são os teus sentimentos, o que achas de o Lewis Hamilton ficar com o lugar na Ferrari em vez de ti?

“Bem, da minha parte, obviamente não há ressentimentos com ninguém. Acho que é assim que o desporto funciona e, obviamente, tenho muito respeito pelo Lewis, pelo sucesso que teve e, obviamente, pela escolha de se juntar à Ferrari. Sim, eu teria feito o mesmo na posição dele.

Penso que a Ferrari é uma grande equipa e, a certa altura, na segunda metade da sua carreira ou no final, não sei em que ponto está ele neste momento, só ele sabe, mas de certeza que é uma equipa da qual gostaria de fazer parte.

Por isso, compreendo perfeitamente que, se no topo há alguém como o Fred, que ele conhece e com quem tem uma boa relação e em quem confia, é óbvio que agora é fácil ir para a Ferrari. E do meu lado, obviamente, como disse, sem ressentimentos e concentrado no meu futuro, para onde vou a seguir e, entretanto, continuar a fazer o melhor que posso por esta equipa.”