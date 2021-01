F1, Carlos Sainz estreou-se com a Ferrari: “Um dia que eu nunca esquecerei!

Foi precisamente às 9h30, que se abriram as boxes na pista de Fiorano. Um minuto depois, Carlos Sainz saiu para a sua primeira volta ao volante de um Ferrari de Fórmula. O madrileno de 26 anos correu com o seu habitual #55 no SF71H, o monolugar de 2018 da Scuderia, completando depois mais de cem voltas. Carlos Sainz trabalhou com os engenheiros que já tinha conhecido em várias reuniões realizadas nas últimas semanas e também, desta feita, os mecânicos e os procedimentos do carro, muitos dos quais serão também relevantes para o SF21 deste ano, que ele, e Charles Leclerc conduzirão pela primeira vez no teste de pré-época no Bahrein durante a segunda semana de março.



Espectadores VIP. Foram muitos os espetadores que viram a saída para a pista de Sainz, desde o viaduto da estrada pública que liga a Maranello, tendo-se mesmo visto uma faixa com as palavras “Vamos Carlos!”. Dentro do complexo, estavam também presentes o pai do piloto, Carlos Sainz, o famoso campeão mundial de ralis, o companheiro de equipa Charles Leclerc, bem como o chefe da Ferrari Driver Academy, Marco Matassa, que tinha trabalhado de perto com o espanhol durante um período de três anos, de 2015 a 2017, quando ambos se encontravam na Scuderia Toro Rosso.



Carlos Sainz é o quinto piloto espanhol a fazer parte da Scuderia. Antes dele, Fernando Alonso correu durante cinco épocas para a equipa Maranello, participando em 96 Grandes Prémios, ganhando 11 e muito antes disso, o Marquês Alfonso de Portago correu em cinco GP pela Ferrari, sendo o seu melhor resultado um segundo lugar no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1956. Houve também dois pilotos de teste: Pedro de la Rosa e Marc Gené, este último ainda envolvido como embaixador e tutor dos pilotos nos XX Programas exclusivos e Clienti F1.



Hoje de manhã, Carlos Sainz está de novo ao volante do SF71H enquanto o Mick Schumacher, piloto da Ferrari Driver Academy assumirá o comando à tarde. O alemão que este ano irá correr pela equipa Haas F1 Team também irá conduzir na sexta-feira de manhã, após o que o piloto de testes Scuderia e também um membro da FDA, Callum Ilott, irá concluir o teste de cinco dias.



“Um dia que eu nunca esquecerei! Um dos momentos mais especiais para mim, hoje, foi quando cheguei ao circuito e vi a Ferrari com o meu número 55! Estava ansioso por saltar para o carro e aquela primeira volta de instalação foi emocionante. Depois começámos a trabalhar e estou muito satisfeito com a forma como o dia se desenrolou. Conseguimos passar por um extenso programa e pude familiarizar-me com toda a instalação: os engenheiros e mecânicos, o volante, os procedimentos que são obviamente um pouco diferentes dos do carro que conduzi na época passada. Foi muito bom ter lá o meu pai num momento tão importante da minha carreira. E gostaria de agradecer a Mattia, Laurent e a todos na Ferrari por um acolhimento tão caloroso e um primeiro dia tão positivo no carro de 2018. Estou muito feliz e não poderia ter desejado uma melhor arranque”, disse Carlos Sainz.