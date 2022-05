F1, Carlos Sainz: “Estou confiante que posso dar a volta rapidamente” | AutoSport

Carlos Sainz procura regressar aos bons resultados em Miami. Depois de duas desistências consecutivas, o espanhol pretende afastar de si o azar e voltar ao topo. Por isso, mantém a calma e a confiança, afirmando que as boas exibições estão prestes a chegar.

Não é a primeira vez que Sainz enfrenta uma fase negativa e na sua passagem pela McLaren também teve começos de época menos conseguidos. Como tal, o #55 não se atemoriza com a tarefa que tem pela frente:

“Penso que em ambos os anos na McLaren, tive inícios de temporada muito duro, e depois tive um bom resto de época. Penso que faz parte da vida, faz parte do desporto. Vai haver sempre períodos mais agradáveis, e vai haver sempre períodos em que as coisas não correm à sua maneira. Estou confiante de que posso dar a volta muito rapidamente”, prosseguiu ele, comentando. “Estes últimos dois fins de semana, na Austrália e em Imola, a velocidade tem estado lá e eu tenho-me sentido bastante confiante, ou um passo mais confiante no carro e mais rápido. Penso que assim que a sequência de má sorte terminar, os bons momentos estão prestes a chegar. A história provou-me muitas vezes que é o que acontece neste desporto. Só preciso de me manter paciente, manter a calma na minha cabeça e as boas prestações virão”.