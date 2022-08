F1, Carlos Sainz: “Estou a um nível muito semelhante dos melhores” | AutoSport

Carlos Sainz considera que teria todas as condições para lutar pelo título, não fosse o mau arranque de época que lhe custou muitos pontos. O espanhol afirmou que está ao nível dos homens da frente (Max Verstappen e Charles Leclerc) e que apenas o mau arranque o retira da luta pelo campeonato. Sainz continua a automotivar-se, acreditando que tudo é possível, mas reconhece que as distâncias não o ajudam:

“Estatisticamente, tudo é possível.”, disse ele, citado pelo site oficial da F1. “Entro em todos os fins-de-semana para tentar ganhar a corrida. É um ano louco. Se virmos a consistência das duas equipas da frente, podemos pensar que não vai haver mudanças, mas não é assim. Há muitas oscilações de pontos, o que me faz acreditar que tudo é possível. É um ano muito diferente de tudo o que já aconteceu antes, pois as corridas são melhores, há mais coisas a acontecer na corrida, e eu vou acreditar até ao fim”.

” Se posso ser campeão no futuro? Eu penso que sim”, diz ele. “Este ano, o meu início de temporada colocou-me logo 50 pontos atrás e é difícil tentar o campeonato quando se está com menos 50 pontos. Mas se olharmos de perto para as últimas corridas, estou a atuar a um nível muito semelhante ao dos melhores. Sinto-me pronto. É só preço que paguei no começo da época que me está a custar esta época”.