F1, Carlos Sainz: “Estamos relativamente preocupados” | AutoSport

Carlos Sainz admitiu alguma preocupação quanto à fiabilidade do SF-23. Charles Leclerc vai ser já penalizado por segunda troca na centralina do seu monolugar e o espanhol não escondeu que há alguam apreensão.

Em declarações nas entrevistas de antevisão do GP da Arábia Saudita, o espanhol reconheceu os aspetos negativos desta situação:

“Com certeza que estamos relativamente preocupados”, disse ele. “Não é assim que se quer começar uma época, com uma penalização na corrida 2 e estragar a bateria e o ECU no primeiro fim-de-semana. Claramente não estamos satisfeitos com isso e identificamo-lo como uma fraqueza”, prosseguiu ele. “Mas esta é a primeira vez que assistimos a este problema em muito, muito tempo, pelo que nos apanhou de surpresa. Estamos a pôr as coisas no lugar para o corrigir e tenho quase a certeza de que fomos capazes de o corrigir a curto prazo. É uma má situação”, admitiu ele, “mas agora só podemos olhar para a frente e melhorar”.