F1: Carlos Sainz está “a falar com toda a gente e ver todas as opções” | AutoSport

Carlos Sainz está a explorar todas as possibilidades para o futuro da sua carreira na Fórmula 1, apesar do seu nome associado ao ambicioso projeto da Audi, cuja estreia está prevista para 2026. O piloto espanhol sugere que considera ativamente outras opções.

Depois de ter ficado sem lugar na Ferrari, Sainz ainda não anunciou qualquer rumo para a sua carreira na F1, mas admitiu estar a falar com todos e não fecha qualquer porta. “O meu nome está agora ligado a tudo, não apenas à Audi ou à Mercedes, porque, realisticamente, estou a falar com todos e estou a ver todas as minhas opções”, disse Sainz no Barém.

O piloto espanhol salientou que o futuro imediato passa por se concentrar na temporada que se avizinha e “em como extrair o máximo desempenho” do Ferrari SF-24. Sainz acrescentou que vai trabalhar junto com a equipa italiana “para ganhar o máximo de corridas possível e sermos competitivos este ano. Obviamente, não me vou concentrar no desenvolvimento deste carro, porque não o vou conduzir no próximo ano e eles não vão querer que eu esteja envolvido no futuro, mas, no que diz respeito ao carro deste ano, vou esforçar-me ao máximo e dar o meu melhor, na expectativa de que também dêem o seu melhor este ano”.