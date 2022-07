F1, Carlos Sainz espera Ferrari competitiva na Hungria | AutoSport

Menos de uma semana depois do Grande Prémio de França, a Ferrari tem fortes esperanças de fazer um bom resultado em Budapeste, com Carlos Sainz à espera de ser competitivo no Hungaroring mas sublinha que é necessário ter um fim-de-semana sem problemas.

“Precisamos [de um fim-de-semana sem erros], mas toda a gente precisa de um fim-de-semana limpo, penso eu. Todos nos esforçamos por fins-de-semana limpos. Na F1 são mais difíceis de obter do que as pessoas pensam”, diz Sainz.

O piloto espanhol enaltece que ainda nada está perdido para a Ferrari: “Ainda temos um longo ano pela frente e, como vimos este ano, tudo pode acontecer em qualquer corrida e tem sido um ano tão alto e tão baixo para todos. Mesmo que os quatro primeiros sejam consistentes, o resultado do fim-de-semana não é o que se espera. Ainda há muito para jogar e muito para conquistar”.

O Hungaroring não é característico por ter muitas retas, com a mais sonante sendo a longa reta da meta,e isso joga a favor da Ferrari, uma vez que a Red Bull apresenta um carro mais forte em reta do que a equipa sediada em Maranello.

Para além disso, a Ferrari tem demonstrado um melhor ritmo de qualificação e na Hungria a grelha de sábado tem demonstrado ser determinante para a obtenção de um bom resultado, uma vez que o traçado não é famoso por oferecer muitas oportunidades de ultrapassagem.

“[Estou] confiante que podemos lutar pela vitória este fim-de-semana e que podemos realizar um fim-de-semana sólido como fizemos na Áustria e em França”, disse Sainz. “Em cada corrida, sinto-me mais confortável no carro e o ritmo de corrida em França foi bom, também na Áustria. O ritmo de qualificação em França foi bom, especialmente na Q2. Penso que temos os ingredientes, só precisamos de juntar tudo no domingo”, concluiu o piloto espanhol.

Carlos Sainz tem uma vitória e uma pole position em 2022.

Eduardo Moreira