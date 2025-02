F1: Carlos Sainz elogia postura arrojada da Williams

Albon referiu que o carro estava bom, mas sublinhou que os testes no Bahrain revelarão o seu verdadeiro desempenho. A pintura oficial da corrida de 2025 será revelada a 18 de fevereiro no F1 75 Live Launch em Londres.

“Os primeiros 100 quilómetros com o FW47 estão concluídos e foi um dia tranquilo. Conseguimos completar todo o plano sem quaisquer problemas e tive as primeiras sensações com o carro. Foi uma declaração ousada da Williams mostrar a primeira volta deste novo carro aos nossos parceiros, aos media e aos nossos fãs, e correu muito bem. Bom trabalho para todos em Grove – agora estamos prontos para o início da época.”

O evento contou com a participação de parceiros, meios de comunicação social e 47 fãs, celebrando o novo patrocinador da Williams, a Atlassian. Apesar das condições frias, ambos os pilotos fizeram uma corrida tranquila, com Sainz a elogiar o esforço da equipa.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros