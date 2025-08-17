F1: Carlos Sainz elogia escolha de Mekies para liderar a Red Bull

Carlos Sainz considerou acertada a decisão da Red Bull em nomear Laurent Mekies como novo chefe de equipa, após a saída imediata de Christian Horner, que ocupava o cargo desde a fundação da Scuderia. O espanhol recordou a experiência partilhada com o francês na Ferrari, sublinhando o seu profissionalismo, dedicação e, sobretudo, a capacidade de manter uma comunicação próxima com os pilotos — um fator que, segundo Sainz, gera confiança e facilita o trabalho dentro da equipa.

Com passagens pela FIA, pela Ferrari e mais recentemente pela liderança da Racing Bulls, Mekies assume agora a tarefa de recolocar a Red Bull no topo, numa fase em que a equipa caiu para o quarto lugar do Mundial de Construtores de 2025, após anos de domínio absoluto. A prioridade será preparar o futuro imediato e enfrentar as profundas alterações regulamentares que entram em vigor em 2026.

Para Sainz, não restam dúvidas quanto à escolha:

“Ele é, na minha opinião, um profissional extremamente competente”, afirmou Sainz sobre Mekies. “Durante o tempo que passei na Ferrari, quando ele lá estava, descobri alguém que era incrivelmente trabalhador. Ele compreendia muito bem os pilotos. Tinha uma sensibilidade especial e uma comunicação especial com os pilotos, o que, na minha opinião, torna as coisas muito confortáveis e muito abertas para os pilotos.

Desde o seu tempo na FIA, depois na Ferrari, agora na Visa [Cash App RB] e agora na Red Bull, ele tem muita experiência para liderar uma das maiores equipas da Fórmula 1. Acho que ele é, honestamente, a pessoa perfeita para a equipa. Então, parabéns a ele — provavelmente ele merece essa promoção ou esse avanço. Acho que ele vai gostar.”