F1: Carlos Sainz e Kimi Raikkonen cientes do COVID-19, mas despreocupados

Nem todas as personalidades da Fórmula 1 estão excessivamente preocupadas com o coronavírus. Por exemplo, Carlos Sainz disse à imprensa espanhola que quer apanhar o avião para a Austrália o mais rapidamente possível e correr.

“Neste momento tenho um avião para apanhar e quero apanhá-lo. Não estou a fazer nada de esquisito. Não vou dar em louco. Claro que há medidas para as corridas e é bom os adeptos terem sempre cautela. Mas, neste momento, só nos resta esperar. Tenho de ter cuidado, lavar as mãos, estar em menos contato direto com outras pessoas. As coisas normais.”

Kimi Raikkonen também concorda com Carlos Sainz, e em declarações ao jornal Ilta Sanomat disse que a Fórmula 1 deve tomar as decisões.

“Se te preocupas demasiado com isto, mais vale não saíres de casa. Há coisas que ninguém consegue controlar.”

Quando perguntado como a Fórmula 1 deveria reagir à situação, Raikkonen respondeu que a decisão tem de ser tomada pelos responsáveis:

“Eu não posso dizer. Não sou eu que decido, são eles.”

A situação global está a evoluir. Em Itália, 16 milhões de pessoas já estão em quarentena. Em Melbourne, na Austrália, o Grande Prémio está em andamento.

As autoridades australianas têm um processo para rastrear todos os passageiros, com o porta-voz do governo do estado de Victória a afirmar que não há “nenhum impedimento” para que a corrida de Albert Park não se realize.

“O pessoal e o equipamento está a chegar. Existem bons profissionais da Fórmula 1 em Albert Park. Entre sexta e domingo a carga deve chegar.” – disse Andrew Westacott, o chefe da corrida australiana, à rádio 3AW.