F1: Carlos Sainz diz que os novos carros ajudaram ao espetáculo | AutoSport

As opiniões em relação aos novos regulamentos continuam a dividir-se. Se uns consideram que os novos regulamentos ainda estão longe de dar o que se pretende, outros consideram que foram um passo certo. Carlos Sainz é um dos que defende que os novos regulamentos resultaram.

O piloto da Ferrari diz que os novos regulamentos permitiram dar um bom passo, permitindo melhores corridas e mais lutas em pista:

“A Fórmula 1 acertou. E, em geral, estes novos carros permitiram-nos correr mais perto, permitem ultrapassar em lugares e curvas ou em circuitos onde antes era sempre mais difícil, pelo que a corrida é mais excitante. Ainda há muitas diferenças entre as equipas, mas assim que estes regulamentos estabilizarem, todos nós vamos convergir e o campeonato vai ficar cada vez mais interessante com o passar dos anos e as corridas. Penso que está a ir na direção certa”.