F1: Carlos Sainz diz que a rivalidade com Daniel Ricciardo foi exagerada

O documentário “Drive to Survive” da Netflix voltou a mostrar um pouco dos bastidores da F1. Carlos Sainz disse que a rivalidade com Daniel Ricciardo foi algo exagerada.

Para o piloto espanhol, a forma como foi retratada a rivalidade com o piloto da Renault não corresponde completamente à verdade, tendo havido alguns exageros, que no entanto não considerou negativos:

“A rivalidade com o Daniel foi um pouco exagerada, mas, ao mesmo tempo, para os fãs dos EUA, a quantidade de pessoas que me vem dizer o quão emocionadas estavam com os episódios e com o programa, acho que está a ter um ótimo efeito na F1. Às vezes, exageram um pouco a rivalidade. Ainda assim, acho que é ótimo para a F1, e por que não dramatizar um pouco mais, acho que não há problema”.