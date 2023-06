F1: Carlos Sainz diz que a Ferrari foi enganada com este conceito | AutoSport

A Ferrari continua a tentar encontrar solução para o seu carro, com o objetivo de se aproximar da Red Bull. Com a Mercedes e a Aston Martin agora mais forte, a Ferrari tem de trabalhar ainda mais duro para aliviar alguma da pressão de ver outras equipas a darem passos rumo a melhores performances. Carlos Sainz admitiu que a Ferrari foi enganada pela boa meia época de 2022.

Quando o F1-75 de 2022 foi para a pista, assumiu-se como o melhor carro dessa época. Durante a primeira metade do ano passado, a máquina da Ferrari era competitiva e lutava pelos lugares da frente. Mas a Red Bull recuperou terreno e tornou-se praticamente imbatível na segunda metade. Carlos Sainz diz que foram esses primeiros meses que enganaram a equipa e que afetaram esta época:

“Penso que é algo interessante porque, se olharmos para o ano passado, na altura em que este carro nasceu, éramos muito competitivos. Não sabíamos que este carro ia ter dificuldades no ritmo de corrida. Éramos rápidos na corrida, e rápidos na qualificação, nas primeiras seis, sete corridas da época. E é por isso que, provavelmente, este carro nasceu assim. Além disso, como é depois de seis/sete corridas que nos comprometemos com um carro ou com um conceito, talvez até aquelas seis primeiras corridas fortes da época [de 2022] também nos tenham feito confiar neste conceito e neste carro. Talvez se os resultados da segunda metade da temporada tivessem chegado mais cedo, a primeira metade [de 2023] poderia ter sido mais fácil. É possível ver as duas coisas. É por isso que a F1 é tão complicada e tão difícil de compreender.”