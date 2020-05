F1: Carlos Sainz deverá ser confirmado na Ferrari nos próximos dias

O mercado de pilotos animou-se de forma inesperada com o anúncio da saída de Sebastian Vettel da Ferrari. São vários os candidatos ao lugar do alemão na Scuderia, mas Carlos Sainz parece ser o principal favorito.

Os últimos rumores apontam para que o acordo entre a Ferrari e Sainz fique assinado nos próximos dias. Apesar de Daniel Ricciardo estar também na calha para o lugar, Sainz era o preferido da estrutura italiana, que deverá estar a ultimar com o pilotos os últimos detalhes do contrato.

A confirmar-se, será uma mudança radical para o piloto espanhol. No final de 2018 era um piloto sem lugar na F1, tendo sido dispensado da Renault. A sua continuidade chegou a estar em causa, mas a saída de Alonso da McLaren abriu uma vaga que aproveitou da melhor forma. Numa estrutura em crescimento, Sainz encontrou o lugar certo para afastar fantasmas do passado e mostrar a sua qualidade. Sem pressão de resultados e com um colega de equipa com quem se entendeu às mil maravilhas desde o início, o talento de Sainz revelou-se como nunca se tinha revelado na F1. E graças a época 2019 ficou no radar dos responsáveis da Ferrari que o colocaram como forte opção caso Sebastian Vettel saísse da equipa.

Se a ida para a Ferrari se concretizar, será uma conquista tremenda para Sainz, que também seguirá os passos do seu ídolo Fernando Alonso. Resta saber se os rumores se vão confirmar.