F1: Carlos Sainz desapontado com falta de comunicação da equipa

Carlos Sainz expressou frustração após se sentir “estúpido e impotente” devido à falta de comunicação da equipa no GP de Miami. O espanhol respeitou as ordens de equipa, mas Alex Albon não terá recebido a mesma mensagem e ultrapassou o colega de equipa.

Sainz foi informado de que ambos os pilotos manteriam as posições e trabalhariam em conjunto, mas Albon ultrapassou-o na volta 14 e terminou a corrida em quinto lugar, 12 segundos à frente, enquanto Sainz acabou em nono.

Sainz sentiu-se enganado pela equipa, sobretudo por já ter adotado uma postura semelhante de “bom rapaz” numa situação parecida em Jidá. O espanhol sugeriu que a mensagem de manter posições pode não ter chegado a Albon a tempo.

“Obviamente, se me disserem que não vou ser atacado e que vamos andar juntos, e depois sou ultrapassado, é normal sentir-me estúpido e impotente. Porque estou a fazer de bom rapaz, tal como fiz em Jidá. Mas é assim que as coisas são, vamos falar sobre isso e tenho a certeza de que vamos melhorar como equipa”.

“No início, apanhei alguns danos do Alex, depois ele cometeu um erro e eu consegui passá-lo. A equipa disse-nos que íamos manter posições e não sei se ele recebeu a mensagem, mas basicamente ultrapassou-me e, a partir daí, no primeiro stint, tentei fazer tudo para me manter em contacto com o grupo da frente.”

Albon confirmou essa versão, explicando que recebeu a instrução para manter a posição exatamente no momento em que se preparava para ultrapassar.

“Foi no momento exato da mensagem”, disse ele sobre a sua ultrapassagem. “Se tivéssemos ficado juntos um pouco mais, ter-me-iam dito isso, mas nessa altura ainda estávamos livres para correr. Tínhamos um ritmo muito forte do meu lado, embora eu tenha tido dificuldades nas primeiras voltas. Pensei que tinha sofrido danos devido aos incidentes na Curva 3, por isso fui com calma e tive alguns problemas e estava a desviar um pouco a minha atenção. Mas assim que entrei no ritmo da corrida, fomos muito rápidos e provámos que éramos fortes.”