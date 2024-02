F1, Carlos Sainz: “Darei notícias sobre o meu futuro na devida altura” | AutoSport

Com a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 para correr ao lado de Charles Leclerc ficou a certeza que Carlos Sainz terá de continuar a sua carreira noutra equipa, algo que já se desconfiava poder suceder, falando-se muito de um possível ida para a Audi, especialmente depois do seu pai, Carlos Sainz ter dito que mais cedo ou mais tarde a Audi iria vencer na F1.

com tudo o que se dizia ontem com os anúncios da ida de Hamilton para a Ferrari, Carlos Sainz, emitiu um comunicado oficial a explicar que esta será a sua última época com a equipa italiana: “Após as notícias de hoje, a Scuderia Ferrari e eu não estaremos mais juntos no final de 2024. Ainda temos uma longa temporada pela frente e, como sempre, darei o meu melhor pela equipa e pelos tifosi de todo o mundo. Em breve anunciaremos notícias sobre o meu futuro”, escreveu o espanhol que tem várias opção para prosseguir a sua carreira, até porque há vários pilotos a terminar contrato no final de 2024, pelo que o seu seu futuro na grelha está assegurado, resta saber é onde. Até a Red Bull é uma forte possibilidade, mas neste caso a única dúvida seria se Sainz iria aceitar tal desafio.