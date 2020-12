F1: Carlos Sainz critica lógica da F1

Ao contrário de Fernando Alonso e Sebastien Buemi, Carlos Sainz não poderá participar no teste para jovens, o que deixou o piloto espanhol aborrecido.

Para o #55, não há lógica na decisão tomada de pertmitir alguns pilotos mais experientes de testar em detrimentos de outros:

“Não me foi explicada qualquer lógica”, disse Sainz. ” E penso que poucas pessoas compreendem realmente o que se está a passar. Claro, estou desapontado por não poder testar, mas tenho de aceitar, e virar a página. Irei estar o mais preparado possível para o próximo ano. Para mim, como é apenas um dia e meio de teste para cada piloto no próximo ano, o lógico teria sido facilitar um pouco mais a alguns ou a todos os pilotos que quisessem participar no teste de Abu Dhabi.”

“Especialmente sabendo que são dois carros por equipa, permitir que um dos carros fosse usado para pelo menos ambientar o piloto ao carro até ao nível de segurança, sabendo que no próximo ano é o mesmo chassis.

“São as coisas que, graças ao teste de Abu Dhabi, teríamos sido capazes de resolver e, infelizmente, isso não vai acontecer. Obviamente, estou desapontado, mas nada posso mudar”.