F1, Carlos Sainz: “Correr onde Ayrton Senna morreu é emocionante”

Imola é um dos palcos mais míticos da F1, pela qualidade da pista, pela sua história e por ter sido o local onde Ayrton Senna perdeu a vida. Para Carlos Sainz esse aspeto torna ainda mais emocionante competir em Imola.

Carlos Sainz, que é um fã de Senna comentou sobre o que significa correr em Imola:

“Honestamente, pessoalmente, sei tudo o que se pode saber de documentários, livros, informações do paddock, apenas falando com pessoas que trabalharam com ele [Senna] ou que tiveram qualquer tipo de encontro, experiência com ele”, começou Sainz. “Mas obviamente do seu lado pessoal, muito pouco se sabe, a não ser o que quer que obtenha dos vídeos, das entrevistas – todas as famosas entrevistas no YouTube – documentários que andam por aí. E estar de volta ao lugar onde perdeu a sua vida é sempre um pouco imponente, um pouco emocional para cada piloto de Fórmula 1, porque sabemos aqui que perdemos provavelmente o talento mais especial que houve na história da Fórmula 1”, explicou ele.

“E quando se vêem também pilotos de MotoGP, pessoas de outras disciplinas a falar sobre a Fórmula 1, todos se lembram de Ayrton Senna e de como ele era especial. Penso que todos os desportistas perceberam como Ayrton era especial e, graças a estes vídeos e documentários, todos nos apercebemos como ele era diferente, como era carismático e como era especial. Um Grande Prémio em Itália para um piloto de Ferrari é sempre especial, é sempre emocionante”, completou.