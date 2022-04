F1: Carlos Sainz continua a experimentar afinações | AutoSport

Carlos Sainz ainda não está 100% confortável no novo Ferrari F1-75. O espanhol continua à procura do melhor compromisso de afinação que lhe permita aproximar-se das performances de Charles Leclerc.

O espanhol reconheceu que continua a experimentar novas afinações para poder voltar ao nível que apresentou no ano passado:

“Sinto que se comparar este começo de ano com o final do ano passado, nessa altura sabia exatamente o que precisava de fazer ao carro para ser mais rápido em cada pista, o que precisava da suspensão, da aerodinâmica e de tudo”, explicou Sainz. “Sempre que ia para uma nova pista no final do ano, sabia exatamente como afinar o carro e o que iria funcionar em cada pista. Com este carro, isso acontece muito pouco”.

“Tivemos um bom teste de Inverno, temos sido consistentes e temos corrido um carro muito semelhante durante o teste e até à primeira corrida”, disse ele. “Desenvolvê-lo, encontrámos a nossa direção de afinação que parecia funcionar bem no Bahrein. Precisamos de corridas, precisamos de mais dados. Precisamos de tempo e, no lado pessoal, só preciso de continuar a experimentar, continuar a tentar afinações e ver o que o carro gosta e o que eu também gosto como piloto”.