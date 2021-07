F1: Carlos Sainz considera MCL35M um dos carros mais difíceis de ultrapassar | AutoSport

Já foi piloto da McLaren, é este ano piloto da Ferrari e o “destino” acabou por os juntar novamente: Carlos Sainz já ficou mais do que uma vez atrás de um dos carros da McLaren sem o conseguir ultrapassar. O espanhol não se vê livre dos McLaren.

Depois do GP da Grã-Bretanha, onde lutou até à última curva com Daniel Ricciardo pelo 5º posto da classificação, Sainz revelou que os dois MCL35M são carros muito difíceis de ultrapassar.

“Infelizmente, já me aconteceu algumas vezes, estar preso atrás de um McLaren e não ser capaz de o passar. Não é novidade, eles têm uma velocidade muito alta nas retas e muita potência a sair das curvas. É provavelmente um dos carros mais difíceis de ultrapassar”.

A luta entre Ferrari e McLaren está tão renhida como entre Red Bull e Mercedes e deverá assim continuar até ao fim do campeonato, com ambas as equipas a trabalhar para bater a adversária em cada GP.

“Primeiro com [pneus] médios e depois conseguimos realmente ultrapassá-lo com um ritmo muito forte, mas infelizmente, depois da lenta paragem nas boxes tive de ficar novamente atrás dele. Com pneus duros, era ainda mais difícil ultrapassá-lo. Parecia que aquele pneu duro a alta velocidade não conseguia suportar a carga do ar sujo e eu estava a subvirar muito mais, por isso não conseguia acompanhá-lo”.