F1: Carlos Sainz confirmado na Williams

Depois de muita especulação, o futuro de está definido. O piloto espanhol, que ainda representa a Ferrari, vai para a Williams Racing, num contrato para várias épocas.

Carlos Sainz foi preterido pela Ferrari, que optou por assinar com Lewis Hamilton, para a época 2025. O espanhol passou a ser o alvo mais apetecível do mercado de pilotos, com Audi a ser das mais interessadas. A Alpine também demonstrou muito interesse no #55, mas foi a Williams que reuniu os melhores argumentos para convencer o piloto de 29 anos.

Sainz convencido da sua decisão

“Estou muito feliz por anunciar que vou juntar-me à Williams Racing a partir de 2025” disse Carlos Sainz. “Não é segredo que o mercado de pilotos deste ano tem sido excecionalmente complexo por várias razões e que demorei algum tempo a anunciar a minha decisão. No entanto, estou plenamente confiante de que a Williams é o lugar certo para eu continuar a minha jornada na F1 e estou extremamente orgulhoso por me juntar a uma equipa tão histórica e bem sucedida, onde muitos dos meus heróis de infância pilotaram no passado e deixaram a sua marca no nosso desporto.

O objetivo final de trazer a Williams de volta ao lugar que lhe pertence, na frente da grelha, é um desafio que abraço com entusiasmo e positividade. Estou convencido de que esta equipa tem todos os ingredientes certos para voltar a fazer história e, a partir de 1 de janeiro, darei o meu melhor para levar a Williams para a frente, juntamente com cada um dos membros da equipa.

Quero agradecer a James Vowles e a todo o Conselho de Administração da Williams pela sua confiança e determinação. A sua liderança sólida e as suas convicções desempenharam um papel importante na minha tomada de decisão. Acredito verdadeiramente que o cerne de qualquer equipa de sucesso reside nos seus colaboradores e na sua cultura. A Williams é sinónimo de património e de corridas puras, as bases do projeto que temos pela frente são muito fortes e estou ansioso por fazer parte dele a partir do próximo ano.”

Carlos Sainz já tinha dado alguns sinais de que a Williams podia ser a sua opção, elogiando James Vowles:

“O James tem-se manifestado muito claramente sobre o facto de me querer na Williams. Sou um grande fã dele, da sua ética de trabalho e da forma como leva a equipa para a frente. Não é segredo que me dou muito bem com o James”.

James Vowles feliz com chegada de Sainz

James Vowles congratulou-se por ter conseguido assinar com Sainz. O diretor da equipa confirmou a dupla para 2025, com Sainz a juntar-se a Alex Albon, numa das melhores duplas da grelha:

“O Carlos juntar-se à Williams e é uma forte declaração de intenções de ambas as partes. O Carlos tem demonstrado repetidamente que é um dos pilotos mais talentosos da grelha, com um pedigree vencedor de corridas, e isto sublinha a trajetória ascendente em que nos encontramos. O Carlos traz não só experiência e desempenho, mas também uma vontade feroz de extrair cada milésimo de segundo da equipa e do carro; o encaixe é perfeito.

Com o Alex e o Carlos, teremos um dos mais formidáveis alinhamentos de pilotos da grelha e com uma enorme experiência para nos guiar até aos novos regulamentos em 2026. A sua crença na missão desta organização demonstra a magnitude do trabalho que está a ser desenvolvido nos bastidores. As pessoas não devem ter dúvidas sobre a nossa ambição e dinâmica à medida que continuamos a nossa viagem de regresso à competitividade – estamos aqui, estamos a falar a sério e, com o apoio de Dorilton, estamos a investir no que é preciso para regressar à frente da grelha.

Também quero agradecer ao Logan por tudo o que fez pela equipa e sei que ele vai continuar a lutar muito por nós nas próximas corridas.”