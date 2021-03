F1, Carlos Sainz: Começo modesto com a Ferrari

Do lado da Ferrari o SF21 parece continuar a dar algumas dores de cabeça aos seus pilotos devido à instabilidade da traseira. Como exemplo, podemos dar o longo slide feito pelo espanhol na sessão desta manhã, mas já ontem o espanhol revelava não ter ainda a confiança necessária no carro para ir os seus limites. Talvez o pião resulte do facto de ter tentado forçar um poucos os limites do carro: “É demasiado cedo, só tenho 60 voltas com este carro, não é suficiente para o colocar absolutamente nos limites. Acho que cheguei ao primeiro teste o mais preparado que pude, dadas as situações, e sinto que desde a primeira volta estava ‘em cima’ do volante, dos interruptores, sabendo o que queríamos testar, testámos exatamente tudo o que eu queria testar. Resolvi o básico, mas agora é tempo de desafiar o carro e pouco a pouco tentar encontrar os seus truques, onde estão os últimos dois ou três décimos, qual é o limite do carro.

E isso vai levar algum tempo e muitos novos conjuntos de pneus, stints longos, para saber exatamente onde estamos. O facto de ter feito a minha estreia com a Ferrari com uma tempestade de areia e rajadas de vento de 50km/h, não ajudou em nada.

Mas no final, vamos ver se mais tarde no teste ou em alguns fins-de-semana de corrida tenho uma situação um pouco mais calma para avaliar mais as pequenas afinações e as pequenas coisas” disse Sainz no final do dia de ontem, que terminou em quinto a 1.245s da frente. Hoje no fim da manhã é sexto a 0.857s.