F1, Carlos Sainz: “Com um ano perfeito, podemos chegar ao título” | AutoSport

Carlos Sainz olha para 2023 com esperança redobrada, reconhecendo que para chegar ao título, será preciso ser, no mínimo, perfeito.

A Red Bull continua a ser vista como a grande favorita para este ano, mas Carlos Sainz acredita que a Ferrari tem ainda hipótese de chegar lá. Mas para isso terá de ser uma época muito diferente do ano passado, em que a falta de fiabilidade custou caro. Sainz admitiu que o primeiro terço da época não foi bom, mas ficou mais contente com as restantes corridas:

“Sim, foi um ano desafiante, como vocês viram”, disse Sainz quando questionado sobre a sua temporada de 2022, em declarações à f1.com. “Houve um primeiro terço desafiante da temporada em que tive dificuldades com o equilíbrio do carro, com o estilo de condução. E os segundos dois terços, estava muito mais feliz com o carro, com muito mais no ritmo, mas infelizmente, muitas desistências, muitos problemas de fiabilidade. Para além disso, parece que a Mercedes e a Red Bull tiveram uma segunda metade da temporada melhor. E isso significou que, embora estivesse contente com o carro e a conduzir bem, tive um fim-de-semana sólido, por exemplo, no México, em que o máximo que consegui obter foi um quinto lugar. Mas eu aprendi muito. Estou orgulhoso do progresso que fiz dentro do carro, com os meus engenheiros, da forma como conseguimos inverter o rumo. E sim, vou garantir que no próximo ano voltaremos a ser o Carlos consistente de 2021 e a obter bons resultados”.

“Claramente no ano passado, não foi possível [lutar pelo título], porque estava muito longe de Max Verstappen. E a forma como ele pilotou, em combinação com a Red Bull, foram o pacote mais rápido: o carro mais rápido; o piloto mais rápido”, admitiu Sainz. “Sinto que com um ano perfeito, deverá ser possível, mas teremos de ser perfeitos no próximo ano e teremos de melhorar o carro. Precisarei de melhorar, especialmente na primeira metade da temporada. Portanto, este é o objetivo e é preciso colocar objetivos elevados para si próprio, e para a equipa desta forma. Pode tentar atingi-los. E depois vamos ver o que a vida traz este ano”.