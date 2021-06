F1, Carlos Sainz: “Charles Leclerc é o melhor em qualificação” | AutoSport

Carlos Sainz elogiou a qualidade do seu colega de equipa, Charles Leclerc, e considerou que o monegasco é o melhor em qualificação.

Para Sainz, que este ano representa a Ferrari, depois de sair da McLaren, a adaptação à nova realidade tem decorrido de forma positiva, com as prestações do espanhol a melhorarem, apesar de só ter conseguido ser mais rápido de Leclerc em qualificação uma vez. Sainz deixou rasgados elogios ao seu novo colega de equipa:

“Se quiser testar a sua velocidade de qualificação contra alguém, é contra Charles Leclerc”, disse Sainz à BBC Sport. “Penso que ele é o melhor em qualificação. Ele é um dos maiores, senão mesmo o maior talento da Fórmula 1 agora, e estou a aprender porque é que ele está num nível muito elevado. Não é só a velocidade. Ele também tem uma ética de trabalho muito boa, é muito bom no trabalho com a equipa, tem muitos pontos fortes. Estou a adorar o desafio, para ser honesto, porque sei que não há ninguém melhor do que ele numa única volta”.

“Eu diria que neste momento, se colocar qualquer piloto num Ferrari, será difícil superar o Charles, porque ele tem experiência de três anos, ele sabe exatamente como fazer uma volta na Q3 com este carro, ele sabe exatamente o que o carro faz e tem o talento para extrair essa performance. No entanto, ir e vencer o Max na Red Bull seria muito complicado, assim como o Lewis na Mercedes e Lando na McLaren – pilotos que estão a atuar no seu melhor, porque têm a experiência com esse carro”.