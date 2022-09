F1, Carlos Sainz avisa para mudanças nas medidas de segurança em pit-lanes estreitas | AutoSport

Carlos Sainz avisou que algumas pit-lanes estreitas na Fórmula 1 podem provocar “situações muito perigosas”, pelo que propõe alterações nas medidas de segurança.

O piloto da Ferrari recebeu uma penalização de 5 segundos por “unsafe release” durante a corrida, em Zandvoort. No entanto, Sainz afirma que teve de tomar medidas evasivas quando um mecânico da McLaren se colocou à sua frente, o que atrasou a sua saída e o levou a atrasar Fernando Alonso.

Sainz diz que deve ser dada mais atenção à segurança dos mecânicos na F1: “Penso que é algo de que não se fala o suficiente”.

“Vamos a pit-lanes durante o ano que são definitivamente demasiado apertadas e precisamos de melhorar a sua segurança”, disse. “Precisamos de melhorar a segurança para os mecânicos porque nos esquecemos que as pessoas que usam fatos e capacetes durante as paragens nas boxes estão no meio de carros a 80 km/h e há poucos centímetros a separar acidentes e situações muito perigosas”.

Zandvoort tem uma das vias de acesso às boxes mais estreitas do calendário da F1. A Fórmula 2 disse aos seus pilotos que não estavam autorizados a fazer as suas paragens obrigatórias nas boxes durante os períodos de Safety Car, uma vez que não iria sobrar espaço para todos os carros.

Contudo, na F1 não existia uma regra semelhante e Sainz incorreu numa penalização quando vários pilotos pararam nas boxes durante o período de Safety Car. O espanhol relembra que é necessário fazer mais em Zandvoort e noutros circuitos para proteger os mecânicos.

“Sinto que Zandvoort é um grande circuito. Quero voltar lá todos os anos e quero continuar a correr em Zandvoort, Singapura e Budapeste – estou a falar de pit-lanes estreitas.

“Mas precisamos de pensar nos mecânicos e no quão apertado é tudo lá dentro e penso que precisamos de melhorar a segurança”.

“Falamos muito sobre a segurança dos carros, a segurança dos circuitos, mas no pit-lane preocupa-me que um dia algo possa acontecer se continuarmos a ter estas pistas estreitas e tanta coisa a acontecer, especialmente quando há várias paragens em simultâneo”.

Sainz disse que levantou o problema, após a corrida nos Países Baixos, à FIA, mas ainda não foi tomada nenhuma decisão relativamente ao incidente: “Penso que deixei a mensagem clara aos comissários, eles passaram a informação ao diretor de corrida e da FIA. Se é um assunto que eu vou levantar na reunião de pilotos, não pensei nisso, mas pode ser uma possibilidade”.