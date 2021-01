F1, Carlos Sainz: “Apesar da juventude, já somos experientes em pista”

Carlos Sainz fará dupla com Charles Leclerc em 2021 na Ferrari. Leclerc, com 23 anos, e Sainz, com 26 anos, serão a dupla mais jovem na equipa italiana desde 1968. Apesar da juventude, para o espanhol o que conta é a experiência em pista. Leclerc vai para o seu quarto ano de Fórmula 1, o terceiro com a Ferrari. Já Sainz vai para o sexto ano, tendo já passado pela Toro Rosso, Renault e Mclaren.

Em entrevista ao site oficial da Ferrari, Sainz explicou porque é que a idade não é o fator diferenciador: “Não acho que a idade seja o fator mais importante. Acho que a experiência no desporto é mais valiosa”.

“É obvio que quanto mais velho és, mais experiência tens, mas eu já fiz seis temporadas na Fórmula 1 e pilotei por três equipas diferentes, antes de me juntar à Ferrari. O Charles tem 23 anos, mas já vai para a sua quarta temporada no desporto, e o terceiro ano com a mesma equipa, sendo que ele tem a vantagem de conhecer o carro e a equipa”.

“Apesar de sermos os mais jovens na Ferrari, não somos estreantes e percebemos a importância e responsabilidade de pilotar pela Ferrari. Isso é algo positivo e sei que, junto com o Charles, podemos dar muita motivação à equipa”, concluiu o piloto espanhol.