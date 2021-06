F1, Carlos Sainz: “Ainda não estamos onde queremos” | AutoSport

Carlos Sainz deixou um aviso aos fãs da Ferrari. Depois de dois fins de semana em que foram destaque, a Scuderia deverá estar de regresso à sua realidade atual, que lhe permite apenas lutar pelo terceiro lugar.

Os fins de semana do Mónaco e de Baku foram globalmente positivos para a Scuderia com performances interessantes, mas o espanhol relembrou que há ainda muitos problemas a serem resolvidos antes da equipa poder almejar lutar de forma regular por pódios:

“Foi positivo ver que [em Baku] numa pista com pouca exigência de downforce com uma reta muito longa ainda conseguimos ser competitivos e desafiar os líderes para a pole position”, disse Sainz. “Por outro lado, na corrida voltamos ao ponto em que esperávamos estar antes do fim-de-semana, pelo que a qualificação não representou a imagem real tal como está agora. A corrida ajudou-nos a acalmar um pouco as nossas expectativas e a perceber que ainda não estamos onde queremos estar e que ainda estamos a lutar com algumas questões aqui e ali para sermos tão competitivos como os líderes. Acho que os outros não terão tantos problemas em conseguir que os pneus cheguem à temperatura ideal na qualificação, esse foi um dos nossos pontos fortes em Baku, talvez uma fraqueza dos outros. Espero aqui deveremos voltar às lutas do meio da tabela com Alpine, McLaren, AlphaTauri e companhia”.