F1: Carlos Sainz admite ter sido surpreendido pela decisão da Ferrari | AutoSport

Se foi uma surpresa para todos, o anúncio da saída de Lewis Hamilton da Mercedes no final desta temporada para passar a competir pela Ferrari em 2025 também o foi para Carlos Sainz, o principal visado com esta mudança de equipa. O piloto espanhol admitiu ter sido surpreendido pela sua não renovação com a Ferrari, mas teve tempo para “digerir a notícia”.

O piloto espanhol revelou que ter ficado a saber que seria substituído por Hamilton “foi um pouco surpreendente – como para toda a gente no mundo da F1 – esta notícia. Toda a gente ficou surpreendida com o que aconteceu e, da minha parte, fiquei a saber das notícias um pouco mais cedo do que toda a gente”.

Sains salientou que teve “algumas semanas para refletir, preparar-me e também preparar-me para o lançamento do carro e para a primeira corrida da época. Por isso, dá-nos algum tempo para digerir a notícia, tirar as nossas próprias conclusões e concentrarmo-nos na época de 2024 e na corrida que se avizinha”.

Questionado sobre que equipa poderá encaixar em 2025, Carlos Sainz respondeu que ainda nada está certo. “Ainda não sei, mas agora tenho algum tempo para decidir o que vai acontecer. Há muitas opções por aí e há tempo para tomar uma decisão importante nos próximos meses”, disse o espanhol.