F1: Carlos Sainz admite querer renovar contrato com duração superior a um ano | AutoSport

Carlos Sainz confirmou o seu interesse em renovar contrato com a Ferrari antes de começar a temporada de 2024, tendo a intenção que o compromisso tenha mais de um ano de duração, aludindo aos rumores que têm vindo a público nos últimos tempos. Para o piloto espanhol, a renovação é uma certeza desde que continue a sentir-se valorizado por Frédéric Vasseur e pela Ferrari.

Recentemente, Frédéric Vasseur afirmou que nem Charles Leclerc nem Carlos Sainz renovaram ainda o contrato com a Ferrari, sublinhando que não havia “pressa” para finalizar um novo acordo com ambos os pilotos, que terminam o atual no final da próxima temporada.

Em declarações durante a conferência de imprensa de um dos seus patrocinadores espanhóis em Madrid, Carlos Sainz admitiu que “houve conversações” entre as duas partes para chegar a um acordo e que quer “começar 2024 a saber onde vou correr em 2025, o meu próximo destino”. Por isso, a sua “prioridade é renovar e continuar por muitos mais anos” na equipa italiana. Citado pelo jornal Marca, Sainz salientou que as partes têm “três meses para chegar a esse acordo antes da primeira corrida. Fala-se do que me estão a oferecer, mas diz-se sem saber, não vou especular, quero renovar e gostaria de o fazer por mais de um ano e é essa a minha intenção e sinto-me muito valorizado pelo Fred [Frédéric Vasseur, chefe de equipa] e pela Ferrari, sinto-me amado e vou renovar se continuar a sentir-me assim”.

Segundo o piloto espanhol, todos na Ferrari sabem das suas capacidades e qualidades, depois de ter passado as últimas três temporadas na equipa italiana. “Talvez Monza tenha sido mais uma mensagem para os ‘tifosi’, por isso foi divertido e emocionante estar na frente com a Ferrari em casa contra a Red Bull, houve mais uma ligação porque dei o meu melhor pela equipa. Não mudou o meu estatuto na equipa, mas espero que tenha mudado para os ‘tifosi’”, disse o espanhol.