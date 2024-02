F1: Carlos Sainz aconselhado a não ignorar ordens da equipa na sua última época na Ferrari | AutoSport

Carlos Sainz pode estar a iniciar a sua última temporada na Ferrari, sendo substituído por Lewis Hamilton em 2025, mas o antigo piloto Hans-Joachim Stuck aconselha o espanhol a cumprir ordens de equipa.

“Acho que Sainz é um profissional que se comportará no seu último ano na Ferrari como se espera dele”, disse Hans-Joachim Stuck ao Eurosport. “Se ele e Leclerc estivessem a lutar pela vitória e a equipa impusesse uma ordem para que Leclerc ficasse à frente devido à situação do Campeonato do Mundo, penso que Sainz iria certamente cumpri-la. Se não o fizer, estará a prestar um mau serviço a si próprio em futuras negociações. Depois, rapidamente se diz que ele não é disciplinado. Tem de ser cuidadoso”.

Ainda assim, o antigo piloto acredita que Sainz pode competir com Charles Leclerc, ao mesmo tempo que procura um lugar numa outra equipas. “Se uma equipa conseguir alguém como Sainz, pode considerar-se com sorte. Dado o seu nível, tem de ser colocado em pé de igualdade com pilotos como Leclerc. Portanto, ele encontrará o seu rumo. A única questão é saber qual a equipa que terá um lugar disponível para ele”, concluiu o antigo piloto.