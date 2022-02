F1, Carlos Sainz: “A pressão não me assusta” | AutoSport

O entusiasmo em torno da Ferrari é claro e todos estão ansiosos para ver o que o novo e arrojado monolugar da Scuderia é capaz de fazer. Muitos rumores apontam para que a Ferrari seja uma das mais rápidas desde o arranque e Carlos Sainz está preparado para isso e para a pressão extra, caso se confirme o cenário mais positivo para a equipa italiana:

“A pressão não me assusta”, disse ele ao Speedweek.com, “porque tenho sonhado com isso toda a minha vida. Quero lutar por grandes vitórias e títulos mundiais e é para isso que trabalho. Quando acordo e adormeço, tenho este desejo no fundo da minha mente e ficarei feliz quando chegar o momento. Tivemos a oportunidade de lutar pela vara e ganhar no Mónaco no ano passado e foi a primeira vez na minha carreira que me encontrei nessa situação. E adorei, por isso estou ansioso pela próxima oportunidade”.