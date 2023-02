F1, Carlos Sainz: “A Fórmula 1 precisa deste tipo de eventos” | AutoSport

Os elogios à forma como a Ferrari apresentou o seu novo monolugar para esta época têm-se visto um pouco por todo o lado. Carlos Sainz também elogiou publicamente a sua equipa.

Mostrar um carro em pista para todo o mundo ver é um sinal de confiança e coragem por parte de uma equipa que veio de uma época em que ficou aquém do potencial evidenciado. Mas a Ferrari fez um lançamento digno desse nome, com o novo carro em pista. Nada de apresentação de decorações, ou imagens virtuais. Sainz elogiou a abordagem da Ferrari:

“Penso que foi francamente espantoso, e quero louvar a equipa e o que eles organizaram”, disse Sainz. “A Fórmula 1 precisa hoje em dia deste tipo de eventos, este tipo de apresentações onde se trazem todos os meios de comunicação social, todos os fãs e os nossos parceiros, se trazem engenheiros envolvidos no projeto, os mecânicos que têm vindo a construir o carro nos últimos meses e se juntam a todos eles e se juntam a uma apresentação do verdadeiro carro a funcionar sem demasiada privacidade.”

“Com a natureza da Fórmula 1, penso que fomos corajosos porque foi a primeira volta de instalação que fizemos com aquele carro e pode correr mal. Corremos o risco de fazer algo diferente e espero que tenham gostado. Eu gostei e foi um dia muito bom para a Ferrari e para a Fórmula 1.#

“A primeira coisa em que tenho a certeza é que com tudo o que fizemos hoje nada correu mal e tudo foi perfeito. É relativamente alto o risco de colocar um carro de F1 novinho em folha na frente de tantas pessoas e de o desfrutar sem qualquer problema. Normalmente numa volta de instalação, há problemas aqui e ali, mas hoje as coisas estavam a correr bem. Na verdade, consegui forçar um pouco o carro nas curvas e sentir algumas coisas. Já dei um pouco de feedback aos engenheiros para amanhã. E amanhã temos os primeiros 100km onde continuaremos o trabalho até ao Bahrein, mas obviamente até lá não saberemos como é que o carro está realmente a funcionar, mas pelo menos teremos percorrido alguns bons passos na direção certa”.

“A partir de hoje até extrair a maior parte do carro no limite ainda há voltas a dar. Amanhã vamos começar a aproximar-nos do limite, mas até que o Bahrein – onde se coloca um pneu de corrida adequado, não este pneu de demonstração que temos aqui – não vamos sentir as deficiências ou os lugares do carro em que precisa de melhorar”.