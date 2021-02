F1, Carlos Sainz: “A Ferrari é a equipa mais importante da história deste desporto…”

Depois de um ano difícil, a Ferrai chega a 2021 com uma dupla nova. Charles Leclerc vai ter a companhia do espanhol Carlos Sainz, que deixa a McLaren e ingressa na equipa italiana este ano.

Sobre o que se pode melhorar para 2021, depois de em 2020 a Ferrari ter terminado na sexta posição do Campeonato de Construtores, Sainz revelou que “todas as equipas passam por momentos difíceis, faz parte da Fórmula 1. A história mostra que ao vencer no passado podes ser sempre ser competitivo novamente. A Ferrari é a equipa mais importante da história deste desporto e se há equipa que consegue voltar ao topo é a Ferrari”.

“Pode demorar algum tempo, mas estou confiante neste projeto e tenho a certeza que vamos regressar às vitórias. Eu estou aqui para tentar que seja o mais rápido possível”, finalizou Sainz, em entrevista ao site da Ferrari.