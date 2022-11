F1, Carlos Sainz: “A execução das corridas tem sido ponto fraco” | AutoSport

A execução das corridas tem sido o ponto fraco de Carlos Sainz este ano. O piloto da Ferrari admitiu que tem de trabalhar mais em alguns pormenores que no ano passado não eram problema.

Os novos desafios que os monolugares de 2022 trouxeram aos pilotos obrigaram a trabalho extra e Carlos Sainz reconheceu que esse tem sido um dos pontos fracos deste ano. O #55 da Scuderia explicou alguns dos pormenores que têm feito a diferença:

“A execução da corrida este ano tem sido o ponto mais fraco em relação ao ano passado”, diz ele à BBC. “Este ano, estamos com muita dificuldade na gestão de pneus com estes novos pneus Pirelli. Os arranques com este carro, por alguma razão, têm sido extremamente difíceis e temos um problema inerente que não nos permite arrancar tão bem como em anos anteriores. Com estes pneus, não controlo tão bem a degradação, o ritmo da corrida e é mais difícil ser flexível, não abre tantas opções estratégicas como eu gostaria de ter ou como tive no passado com a McLaren. Estes são pontos nos quais vou trabalhar nas corridas finais e na próxima época para ser mais completo.”

“Mas as diferenças em qualificação baixaram muito. Sei que estou a enfrentar um dos melhores pilotos em qualificação – se não o melhor – da grelha [Charles Leclerc], e por isso, estar tão perto, faz-me sentir orgulhoso por saber que tem havido muito esforço, mas também que está a dar frutos”.

O balanço da prestação da Ferrari é positivo para Sainz, apesar da equipa transalpina ter encontrado pontos em que precisa melhorar para a próxima época:

“Há definitivamente sentimentos mistos na equipa”, diz Sainz. “Estamos super orgulhosos do progresso que fizemos com o carro. Mas este tem sido também um ano de realização de que ainda existem áreas a trabalhar e a melhorar. Estamos a ser disciplinados, coerentes e muito críticos internamente quanto às áreas que precisamos de melhorar para igualar os nossos concorrentes em certas áreas, ou ser melhor que eles, que tem de ser o alvo. A equipa está a tomar nota de tudo e vamos tentar dar mais um passo no próximo ano. Será suficiente? Não sei. Mas é definitivamente um alvo”.

“O Mattia [Binotto] fez um excelente trabalho ao não perder a cabeça fria em nenhum momento. Tivemos muitos momentos difíceis, muitas críticas, e ele permaneceu agarrado aos seus princípios. Ninguém foi despedido. Mantivemo-nos unidos nos momentos mais difíceis e isso mostra o progresso da nossa cultura. Está sempre exposto à crítica e à elevada atenção sobre todos os nossos erros. Passar por uma época tão difícil como a que vivemos, com tão poucos problemas na equipa, é algo a ser valorizado”.