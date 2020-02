F1, Carlos Sainz: “Rumores sobre a Ferrari são um elogio”

A cotação de Carlos Sainz tem aumentado desde que ingressou na Mclaren e os rumores de uma possível ida para a Ferrari começam a surgir com frequência.

2019 foi um ano em grande para Carlos Sainz, tendo conquistado o título não oficial de melhor piloto do campeonato B, confirmando o potencial que tinha evidenciado desde a sua entrada na F1. Os rumores sobre uma possível ida para a Ferrari começaram a surgir, mas o espanhol encara-os apenas como um elogio:

“De momento, estou apenas preocupado com a McLaren. Todos sabem que me sinto em casa aqui e estou a conversar com eles sobre 2021”, insistiu Sainz. “É claro que é bom ouvir que as pessoas na Itália falam sobre uma possível transferência para a Ferrari e vejo isso como um elogio.”

Quanto aos planos a curto prazo, Sainz olha para os objetivos da McLaren de forma realista:

“Quando olho para 2021, acho que será difícil diminuir as diferenças para as principais equipas”, continuou ele. “Devido às mudanças drásticas nas regras, precisamos de mais anos para isso. Esperamos diminuir as diferenças neste ano e no próximo. Precisamos melhorar em todos os níveis para chegar à Mercedes. ”