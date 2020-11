F1: Carlos Sains aliviado pelo método de seleção da Ferrari

A última época de Carlos Sainz foi a sua melhor até agora na F1 e talvez tenha sido um dos motivos que levou a Ferrari a contratar o espanhol. Mas Sainz admitiu que ficou aliviado por entender que a avaliação da Scuderia foi muito mais profunda:

Com certeza 2019 ajudou, tudo ajuda, mas pelo que sei na Ferrari, havia muitos outros fatores para me contratar além dos resultados do ano passado. Muita gente fala do pódio do Brasil ou do P6 do campeonato, mas quando eu conheço a análise que as grandes equipas fazem sobre o desempenho percebemos o quanto eles vão ao detalhe e não procuram só o grande número.

“Isso fez-me sentir um pouco aliviado, pois a carreira de um piloto de Fórmula 1 é muito complicada. Se pudesse ser como um jogador de ténis ou um velocista de 100 metros, onde o desempenho só depende de nós, seria muito mais fácil julgar um piloto de Fórmula 1. Mas temos muitos outros fatores além do nosso desempenho e mais variáveis ​​do que qualquer outro desporte. Pelo menos o que eu vi da Ferrari, eles tentam tirar essas variáveis ​​do caminho para tentar isolar o desempenho do piloto.

“É algo que me deixou um pouco aliviado ao ver que as equipas olham para os detalhes e para o panorama geral, não apenas os resultados, eles estão procurando muito mais coisas. ”