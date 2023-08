F1: Cancelamento de Imola teve impacto nas contas da Liberty Media no trimestre passado | AutoSport

A Liberty Media anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2023 do Formula One Group, onde teve impacto o cancelamento do Grande Prémio da Emilia-Romagna devido ao mau tempo.

Segundo o relatório dado a conhecer hoje, as receitas da Fórmula 1 foram de 724 milhões de dólares, menos 20 milhões de dólares (ou 3%) do que no mesmo período do ano passado.

Apesar de se ter realizado menos uma corrida do que o previsto, as receitas de promoção de corridas aumentaram devido a aumentos contratuais nas taxas e as receitas de patrocínio aumentaram devido às receitas com novos patrocinadores e ao crescimento das receitas dos patrocinadores já existentes. As receitas de direitos de transmissão diminuíram devido ao cancelamento da prova em Imola, mas foram, parcialmente, compensadas pelo crescimento contínuo das receitas de subscrição da F1 TV e pelo aumento das taxas ao abrigo de acordos contratuais novos e renovados.

Outras receitas da F1 também tiveram uma queda no segundo trimestre, impulsionada pelo facto de não se ter realizado a prova, mas também foi, parcialmente, compensada pelo aumento da receita de licenciamento e maior receita relacionada às vendas de chassis de carros de Fórmula 2 e/ou Fórmula 3.

A Liberty Media informou ainda que houve 7 milhões de dólares de custos associados ao planeamento do Grande Prémio de Las Vegas incluídos nas despesas de vendas, gerais e administrativas no segundo trimestre de 2023.