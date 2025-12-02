F1: Campeão da F2 assina pela McLaren

A McLaren Racing reforçou o seu programa de jovens pilotos com a entrada de três novos nomes: o campeão de Fórmula 2 de 2025, Leonardo Fornaroli, o vencedor do GP de Macau de 2019, Richard Verschoor, e o campeão europeu de Karting FIA de 2025, Christian Costoya. O trio passa a integrar a estrutura de desenvolvimento da equipa, que funciona como canal de progressão para a Fórmula 1, IndyCar e futuro projeto no Mundial de Resistência.

Fornaroli, italiano de 20 anos, chega ao programa após uma época de grande sucesso na Fórmula 2, com quatro vitórias e cinco pódios, tornando-se apenas o terceiro piloto a conquistar consecutivamente os títulos da FIA F3 e FIA F2, seguindo as pisadas de Oscar Piastri e de Gabriel Bortoleto. No seio da McLaren, assumirá funções de piloto de teste e desenvolvimento no contexto da equipa de Fórmula 1. Verschoor, holandês de 24 anos e vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 em 2019, junta-se com ampla experiência em monolugares e ocupa o terceiro lugar no campeonato de Fórmula 2 de 2025 à entrada da ronda final em Abu Dhabi.

Christian Costoya, espanhol de 15 anos, soma vários títulos e troféus no karting, incluindo o Campeonato da Europa FIA de 2025, e dois vice-campeonatos mundiais e europeus em 2023 e 2024, respetivamente. Como primeiro passo no percurso traçado pela McLaren, fará a estreia em monolugares na F4 Middle East em 2026, no circuito de Yas Marina. Os três pilotos passam a integrar uma “reserva” de talentos que já inclui Pato O’Ward, Dries van Langendonck, Ella Lloyd, Matteo De Palo, Ella Stevens e Ella Häkkinen, numa estrutura pensada para oferecer acompanhamento contínuo, testes e oportunidades de progressão nas várias frentes desportivas da McLaren.

Welcoming Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor and Christian Costoya to our Driver Development Programme 🧡 Super excited to see what we can achieve together 🙌 — McLaren (@McLarenF1) December 2, 2025

Alessandro Alunni Bravi, Chief Business Affairs Officer, McLaren Racing:

“A McLaren Racing está muito satisfeita por receber dois dos principais pilotos da atual Fórmula 2, o recém-coroado campeão Leonardo Fornaroli e o antigo candidato ao título e habitual piloto da frente Richard Verschoor, bem como o consagrado campeão de karting Christian Costoya, no McLaren Racing Driver Development Programme.

Os três demonstraram uma excelente capacidade de corrida, com múltiplas vitórias esta temporada, a par de várias exibições de grande nível nos respetivos campeonatos. Ao recebermos o Christian no programa, ao lado do membro de longa data Dries Van Langendonck, passamos a contar com dois dos mais promissores pilotos a sair do karting.

É uma prioridade fundamental continuar a desenvolver a nossa “talent pipeline” para garantir opções para todas as nossas equipas em crescimento. Estamos ansiosos por trabalhar de perto com todos os nossos pilotos em 2026, à medida que prosseguem a sua evolução individual, em diferentes fases das suas carreiras, com o apoio do programa através de um vasto leque de oportunidades de teste e progressão em todas as nossas séries de competição.”

Leonardo Fornaroli:

“Estou incrivelmente orgulhoso por me juntar ao McLaren Driver Development Programme depois de mais um ano de sucesso em pista. Vencer os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 foi um passo importante na minha jornada e estou muito motivado para dar o próximo passo no meu desenvolvimento através do programa, enquanto trabalho rumo ao meu objetivo máximo de competir ao mais alto nível.

Estou muito agradecido à McLaren por esta oportunidade e a todos os que me apoiaram ao longo da minha carreira até aqui. Mal posso esperar por começar e trabalhar de perto com o resto da equipa. ”

Richard Verschoor:

“Estou muito satisfeito por fazer parte do McLaren Driver Development Programme. É um momento especial e estou grato pelo apoio da McLaren em permitir-me continuar a minha evolução dentro do programa. Estou ansioso por começar e trabalhar arduamente com a equipa nos próximos meses. ”

Christian Costoya:

“Estou muito entusiasmado por me juntar ao McLaren Driver Development Programme e passar a fazer parte da sua “talent pipeline”. É fantástico contar com o apoio da equipa e estar num ambiente reconhecido por formar grandes pilotos. Agradeço à McLaren esta grande oportunidade.﻿”