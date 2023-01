F1: Câmara “Driver’s Eye” será implementada em todos os capacetes | AutoSport

Foi uma das mais recentes inovações nas transmissões das corridas de F1 e está para ficar. As câmaras que permitem ver o que o piloto vê no cockpit vão ser aplicadas em todos os capacetes.

O uso de câmaras “Driver’s Eye” permite que os fãs vejam de mais perto a ação. Uma microcâmara é colocada ao nível dos olhos dos pilotos que o espetador tinha um vislumbre do que os pilotos sentem aos comandos de um monolugar. A tecnologia não é recente, mas foi introduzida na F1 recentemente.

As câmaras têm 8 milímetros de diâmetro e 1,43 gramas de peso, um aumento negligenciável de peso que não traz nenhum prejuízo para os pilotos, quer em corrida, quer sujeito a forças G num acidente. A câmara é desenvolvida pela Racing Force, um grupo empresarial com vários nomes conhecidos do mundo das corridas como a OMP, Bell e a ZeroNoise, responsável pelo desenvolvimento da câmara. A Racing Force assinou um acordo para a utilização da tecnologia da câmara do capacete no campeonato de 2023 de F1. Assim, não serão apenas os pilotos com capacetes Bell a terem acesso a esta tecnologia, que será agora adaptada a todos os fabricantes de capacetes.