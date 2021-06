F1: Callum Ilott substitui Giovinazzi em treino na Áustria | AutoSport

Depois de anunciarem o regresso de Robet Kubica para um treino livre do GP da Estíria, a Alfa Romeo anunciou também, que CAllum Ilott será um dos pilotos no Treino Livre 1 do GP da Áustria, substituindo Antonio Giovinazzi.

Callum Ilott, o piloto reserva da Alfa Romeo Racing ORLEN, fará a sua segunda participação da época no TL1 do Grande Prémio da Áustria, no fim de semana de corrida consecutivo no Red Bull Ring.

O britânico, que fez a sua estreia no TL1 no início desta temporada no Grande Prémio de Portugal, poderá beneficiar de todos os dados e informações de preparação recolhidos na semana de ação anterior na pista austríaca para aproveitar ao máximo os seus 60 minutos no carro.

Callum conduzirá o carro de Antonio Giovinazzi, antes de o italiano regressar ao cockpit para o resto do fim-de-semana.