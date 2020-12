F1: Callum Ilott quer oportunidades nos treinos livres

Callum Ilott ainda não tem os seus planos completamente definidos para 2021. Ilott já sabe que será piloto de testes da Ferrari e com essa oportunidade, o segundo classificado da Fórmula 2 em 2020, quer aproveitar para fazer algumas sessões de treinos livres.

No podcast At The Controls, Ilott afirmou: “É um grande privilégio estar associado à Ferrari. Pode levar a algumas oportunidades interessantes na próxima temporada. Por enquanto devo fazer trabalho no simulador e quero algumas saídas em primeiras sessões de treinos livres”.

“Vou estar presente na maior parte dos fins de semana para aprender com a equipa e aprender com o Charles [Leclerc] e o Carlos [Sainz]”, afirmou o piloto britânico.