F1: Callum Ilott participa no teste pós-temporada em Abu Dhabi pela Alfa Romeo

Depois de não se estrear na Fórmula 1 no Grande Prémio de Eifel, Callum Ilott estará presente nos testes pós-temporada em Abu Dhabi a bordo de um Alfa Romeo.

O piloto britânico, que já pilotou um dos monolugares da equipa suíça no ano passado durante os testes de Barcelona, estava com a estreia marcada para o TL1 do Grande Prémio do Eifel, com a Haas. Mas, a chuva e as condições atmosféricas adversas não deixaram que tal acontecesse.

A Ferrari Driver Academy já tinha confirmado que os seus pilotos juniores iriam estar neste teste, com Antonio Fuoco e Robert Shwartzman a partilharem o SF1000 da Ferrari no circuito de Yas Marina.